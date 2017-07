(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Una quarantina di gay sono stati arrestati lo scorso fine settimana in Nigeria, dopo essere stati sorpresi in un hotel a Lagos, la capitale economica del Paese, mentre facevano sesso. Lo ha reso noto la polizia, scrive la Bbc online. I giovani dovranno comparire in tribunale nelle prossime ore. Gli atti omosessuali sono punibili fino a 14 anni di carcere in Nigeria. Nel 2013 la Camera dei deputati ha approvato una legge che vieta espressamente i matrimoni gay e la creazione di associazioni in difesa degli omosessuali. Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono esplicitamente vietate in 72 Paesi, precisa l'Ilga, l'associazione internazionale Lgbt, scrive ancora la Bbc.