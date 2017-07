Terremoto: domani via ufficiale a raccolta lenticchie

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 LUG - A Castelluccio di Norcia la trebbiatura della lenticchia entra nel vivo. "Domani mattina, intorno alle 9.30, due o forse tre mietitrebbie entreranno in azione sul Pian Grande per raccogliere il grosso della produzione", racconta, all'ANSA, Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori di Castelluccio. Saranno presenti anche i vertici della Coldiretti, a cominciare dal presidente nazionale Roberto Moncalvo che sarà accompagnato dal suo omologo umbro Albano Agabiti e dal direttore della Coldiretti regionale, Diego Furia. "Alcuni agricoltori hanno già in parte effettuato la trebbiatura, ma domani mattina si inizia il grosso del raccolto e andrà avanti per alcuni giorni, e a fine agosto organizzeremo la festa della trebbiatura", aggiunge Coccia. Nella raccolta domani saranno impegnati una decina di imprenditori agricoli, mentre ad aver seminato la lenticchia sono stati circa 40. "Il raccolto è inferiore agli altri anni a causa della siccità, dalle prime stime pensiamo di aver perso almeno il 30% del raccolto", dice ancora Coccia. (ANSA).