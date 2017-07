Carceri: catturato uno dei due evasi da Civitavecchia

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - E' stato catturato uno dei due detenuti evasi ieri dalla casa circondariale di Civitavecchia "Nuovo complesso". Si tratta di Luca Leke. Lo si apprende dal Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Ad arrestarlo sono stati uomini della polizia di Stato. Alle indagini e alle ricerche hanno preso parte anche agenti del Nic, nucleo investigativo centrale, della polizia penitenziaria. Leke è stato individuato non molto lontano dal carcere da cui era evaso ieri, in un casolare situato in terreno nelle vicinanze della struttura. L'appezzamento è, tra l'altro, di proprietà di un ex appartenente alle forze dell'ordine che oggi lo ha notato e ha chiamato il 112. Nelle ricerche sono stati impegnati oltre a uomini della polizia e dei carabinieri, anche 36 unità del Nic della penitenziaria. Nella fuga Leke avrebbe riportato delle ferite. Marku Osvaldi l'altro evaso si è separato da lui e sono ancora in corso le ricerche.