(ANSA) - WASHINGTON, 31 LUG - Il generale John Kelly si e' insediato quale nuovo chief of staff del presidente degli Stati Uniti Donald Trump al posto di Reince Priebus e ha subito preso parte alla sua prima riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Trump ha tessuto le lodi di Kelly, prevedendo che il generale passera' alla storia come uno dei "piu' grandi" chief of staff "di sempre". La riunione e' inoltre la prima occasione in cui il presidente e il suo ministro della Giustizia Jeff Sessions siedono nella stessa stanza (uno davanti all'altro) dall'inizio delle tensioni tra i due, montate dopo le dure critiche espresse da Trump nei confronti di Sessions.