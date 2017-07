(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Si è dimesso Pietro Di Mino, l'assessore alle Politiche sociali di Corsico (Milano) che era finito al centro delle polemiche, con tanto di richieste di dimissioni, dopo che nel suo profilo Facebook privato aveva postato il 29 luglio gli auguri di buon compleanno a Benito Mussolini. Di Mino ha comunicato la sua decisione di lasciare con una lettera al sindaco Filippo Errante in cui ha ringraziato lui e la giunta per essergli stati vicini in "momenti delicati" e anche quei consiglieri comunali che "nonostante le divergenze politiche e/o di pensiero, non hanno lapidato la mia persona". Quella di Di Mino è stata una scelta personale, ha spiegato l'esponente di Fdi, "visti gli ultimi attacchi sui social alla mia famiglia", ma che ha anche "un significato politico". A lui è andato il ringraziamento per il lavoro svolto di Errante.