Sanità:ok CdS, concorso infermieri Roma si farà il 22 agosto

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Il concorso per 40 infermieri dell'Umberto I di Roma, sospeso due volte di fila per una serie ricorsi, si terrà il 22 agosto in seguito al via libera definitivo dato dal Consiglio di Stato. Lo ha annunciato lo stesso ospedale universitario, spiegando che nella stessa giornata si svolgeranno sia l'orale (alle 8), sia la prova pratica (alle 15). La decisione, spiega il dg Domenico Alessio, è maturata "per cercare di limitare al massimo i disagi e gli oneri di carattere finanziario a carico dei candidati" che, in oltre 1.700, si erano visti annullare gli scritti già il 13 luglio, a due ore dall'inizio della prova. I ragazzi avevano manifestato occupando la via Aurelia. Già ad aprile, infatti, la prova era stata annullata a pochi giorni dalla data prevista, sempre per un ricorso di alcuni candidati esclusi alle preselezioni. "In tale ottica - prosegue Alessio - sono state fissate le prove orali per coloro che avranno superato entrambe le prove scritta e pratica, a far data dal 23 agosto".