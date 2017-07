Nuovi video Diana, Channel 4 decisa a mandarli in onda

(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - L'emittente Channel 4 è decisa a mandare in onda il 6 agosto i controversi video delle lezioni di 'public speaking' che Diana prese dal 1992 al 1993 con il professor americano Peter Settelen e che contengono rivelazioni sulla vita privata della defunta principessa Diana, di cui a fine agosto ricorre il ventesimo anniversario della morte. Un portavoce della tv ha affermato che sono un documento "di importanza storica" e che per questa ragione devono essere resi noti al pubblico. Si erano invece espressi contro questa decisione alcuni amici e il fratello di Lady D, Charles Spencer, che avevano parlato di intrusione nella privacy della principessa e di oltraggio alla sua memoria. Anche la famiglia reale, stando ai media del Regno Unito, non vede di buon occhio la riapertura di una 'ferita' nel passato della monarchia britannica, in particolare per quanto riguarda i commenti fatti da Diana sulla sua vita privata col principe Carlo.