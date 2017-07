(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Sulla Libia il governo chiarisca se vuol fare una politica di rinforzo ai respingimenti o all'accoglienza. Nel primo caso, ovviamente, noi saremmo d'accordo. Se è una missione militare seria per i respingimenti e coordinata con la Libia allora il Governo potrebbe anche avere il nostro appoggio, ma se il mandato è confuso e indeterminato come è accaduto finora allora saremmo contrari. Nel momento in cui nostri militari incrociano un barcone, le persone salvate dove le portano? In Libia o in Italia? Questo è il tema di fondo. Nel primo caso accadrebbe quello che noi abbiamo sempre chiesto ma nel secondo siamo alle solite e quindi non potremmo che votare contro". Lo afferma Giancarlo Giorgetti, vice segretario e responsabile esteri per la Lega, in vista del voto sulla Libia.