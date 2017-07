(ANSA) - AOSTA, 31 LUG - Un alpinista coreano è disperso da domenica pomeriggio sul versante francese del Monte Bianco. Il compagno di scalata, suo connazionale, è stato trovato vivo, ma in stato di ipotermia, nella tarda mattinata di oggi. Si trova ora ricoverato all'ospedale di Chamonix. Le operazioni di ricerca del Peloton de gendarmerie d'haute montagne, sia via terra sia in elicottero, sono ostacolate dal maltempo. I due hanno dato l'allarme durante un violento temporale, che li ha sorpresi a 4.300 metri di quota, nella zona del Colle della Brenva, tra il Mont Maudit e il Monte Bianco. (ANSA).