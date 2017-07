Venezuela: presidente parlamento, non cederemo l'aula

(ANSA) - CARACAS, 31 LUG - Il presidente del Parlamento venezuelano, Julio Borges, ha avvertito che si sta andando verso "uno scenario molto probabile di scontro violento" a Caracas, perché l'opposizione non intende cedere le sede del potere legislativo all'Assemblea Costituente eletta ieri, di cui non riconosce la legittimità. "Dobbiamo fare valere un fatto fondamentale, che è che questo Parlamento, eletto da oltre 14 milioni di venezuelani, è l'unica autorità eletta e legittima nel paese. Ci tocca difendere la legge e la Costituzione", ha detto Borges in un'intervista radiofonica. La coalizione di opposizione (Mud) controlla 112 seggi nel Parlamento, contro i 52 del chavismo, dalle elezioni politiche di dicembre del 2015, ma non possiede nessun potere reale da quando, nel gennaio del 2016, il Tribunale Supremo di Giustizia (Tsg) lo ha dichiarato fuori legge. Il decreto con il quale Nicolas Maduro ha convocato l'Assemblea Costituente prevede che questo organismo lavori nella sede del Parlamento.