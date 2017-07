Guardian, Bert Rossi, l'ultimo 'padrino' di Londra

(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - Il Guardian dedica un lungo articolo a Bert "Battles" Rossi, considerato come l'ultimo 'padrino' di Londra, da poco scomparso all'età di 94 anni. Si porta così nella tomba i segreti del crimine organizzato degli immigrati italiani nel Regno Unito con le loro sfide fra gang che negli anni Cinquanta e Sessanta insanguinarono la capitale britannica. Rossi diventò uno dei boss più potenti e rappresentava il referente in Inghilterra della potentissima famiglia italo-americana dei Gambino che in quegli anni decise il suo 'sbarco' nel Regno. Rossi venne accusato di svariati omicidi ma sfuggì alle condanne: finì però in carcere per l'accoltellamento di un rivale nel 1956 e trascorse quattro anni in carcere. Era pronto in questi giorni a lanciare il suo libro di memorie, 'Britain's Oldest London Gangland Boss', ma per lui è sopraggiunta la morte. Alla cerimonia funebre nella chiesa italiana di Holborn le colonne sonore dei film che Bert amava di più: 'Il padrino' e 'C'era una volta in America'.