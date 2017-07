Killer Amburgo era psicolabile

(ANSA) - BERLINO, 31 LUG - L'autore dell'attentato di venerdì al supermercato di Amburgo, Ahmad Allaw, non era in cura presso i servizi sociali per la salute mentale, nonostante gli accertati problemi psichici. Così la polizia di Amburgo oggi passa al contrattacco, dopo le critiche dei giorni scorsi e la procura federale tedesca ha avocato a sé le indagini. Ad inizio anno l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione aveva consigliato un controllo psicologico di Ahmad Allan, a cui non era stato dato seguito. Il ventiseienne di origine palestinese ha precisato, durante il suo arresto, di voler essere trattato come un terrorista. Allaw riferisce di essersi convertito all'islam radicale da solo, e di avere deciso di "cambiare modo di vivere due giorni prima dell'attentato", mentre la decisione di compiere l'attentato sarebbe stata presa "il giorno stesso" con la "speranza di morire da martire". Finora - continua la procura - non sono emerse evidenze di appartenenza del giovane a reti jihadiste.