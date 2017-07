Ulster: 18 anni a ex Royal Marine

(ANSA) - LONDRA, 31 LUG - E' stato condannato a 18 anni di carcere per terrorismo un ex Royal Marine originario dell'Irlanda del Nord, il 31enne Ciaran Maxwell. L'uomo aveva accumulato esplosivi, anche sottraendoli all'esercito, in Inghilterra e in Ulster, e aveva messo la sua esperienza a disposizione dei gruppi dissidenti dell'Ira per costruire bombe. Il militare, di stanza in una base del Somerset (Inghilterra orientale), era finito in manette nell'agosto 2016 dopo la scoperta di uno dei depositi. Aveva inoltre mappe, piani, liste di potenziali bersagli da colpire e anche una divisa da agente della polizia nord-irlandese. Maxwell, appartenente a una famiglia di origine cattolica, utilizzava la perfetta copertura del soldato d'elite britannico che di nascosto aiutava quei gruppi dissidenti repubblicani dell'Ira che non hanno accettato gli accordi pace del 1998 con gli unionisti e non hanno quindi consegnato i loro arsenali, preparandosi a colpire ancora. Agiva quindi da 'infiltrato' fra i Royal Marines di sua maestà.