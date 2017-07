Oggi stop a candidature per ospitare Ema e Eba

(ANSA) - BRUXELLES, 31 LUG - Scade alla mezzanotte di oggi la presentazione delle candidature per ospitare l'Agenzia del farmaco (Ema) e l'Autorità bancaria europea (Eba). E sono oltre trenta, secondo le indiscrezioni circolate, le città in corsa per contendersi le due agenzie europee che dovranno lasciare Londra, a causa della Brexit. L'Italia partecipa alla competizione per l'Ema con Milano. Ma la gara, che vede in lizza una ventina di città, del calibro di Amsterdam, Copenhagen, Barcellona, Vienna, Bruxelles, Bonn, Stoccolma, Atene, e Bratislava si annuncia molto accesa. Il confronto sarà durissimo anche per la 'conquista' dell'Eba. In questo caso Francoforte, col suo hub finanziario, è in pole position per ospitare l'agenzia, ma alla fine i candidati che scenderanno in campo potrebbero superare la decina. Anche Lussemburgo, Dublino, Parigi e Praga, tra le candidature forti.