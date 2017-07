Expo: Mantovani,su fornitura 6.000 piante persi 400mila euro

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Sulla fornitura di 6 mila e 100 alberi ad alto fusto destinati ad abbellire il sito dell'Esposizione Universale di due anni fa a Milano (vicenda per cui l'ex ad di Expo2015 nonché sindaco di Milano Giuseppe Sala è tra gli indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta sulla cosiddetta Piastra), la Mantovani, l'impresa che si è aggiudicata il maxi appalto, non solo non ha guadagnato i circa due milioni di euro conteggiati nelle carte dell'accusa, ma ha perso 400 mila euro. Lo ha sostenuto, con tanto di documentazione alla mano, Giampaolo Chiarotto, legale rappresentante e ad dell'impresa, anche lei finita sotto indagine per un altro capitolo della vicenda, nel corso dell'interrogatorio che si è tenuto questa mattina negli uffici della Guardia di Finanza davanti al sostituto pg Felice Isnardi e alla presenza dell'avvocato Ludovico Mangiarotti.