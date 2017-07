(ANSA) - ROMA, 31 LUG - In Libia "non immaginiamo di inviare l'invincibile armata ma una missione di supporto alle autorità libiche nel controllo dei loro confini marittimi. E così rendere governabili e se possibile ridurre i flussi organizzati dai trafficanti di uomini". Lo dice il premier Paolo Gentiloni in un'intervista al Tg5.