(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "In Venezuela c'è una situazione al limite della guerra civile e di un regime dittatoriale. Una realtà che non riconosceremo: non riconosceremo l'assemblea costituente voluta da Maduro". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in un'intervista al Tg5. "Ricordiamo che ci sono 130mila italo venezuelani in condizioni molto precarie. Ci muoviamo dunque sul piano diplomatico e su quello della difesa dei nostri connazionali", aggiunge.