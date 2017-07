Un uomo nudo nel Fontanone al Gianicolo: polemiche nella capitale

Un uomo nudo che a Roma fa il bagno nel Fontanone al Gianicolo: è l’immagine postata dal consigliere regionale del Lazio, Fabrizio Santori, che ha fatto il giro dei social suscitando polemiche. L’uomo sarebbe stato ripreso in un video, durante un servizio fotografico per le nozze di una coppia che in quel momento si trovava sul posto.



«Ennesimo bagno in una fontana storica di Roma ed ennesimo scempio al patrimonio artistico e architettonico della nostra Capitale - scrive Fabrizio Santori nel suo post su Facebook -. Questa volta a fare i conti con il degrado è la Fontana dell’Acqua Paola, meglio conosciuta come il Fontanone del Gianicolo, dove un immigrato ha pensato bene di immergersi totalmente nudo per rinfrescarsi dalla calura estiva, con una tanica al seguito da riempire, scambiando questo luogo consacrato al mondo anche dal film premio oscar La Grande Bellezza, di Sorrentino, e ridotto a piscina di quartiere. Un’offesa intollerabile verso Roma e i romani».