(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "Se loro ci mettono fuori dai loro cantieri noi ci riprendiamo la nostra rete telefonica. Non e' solo Telecom come azienda, ci sono reti strategiche su cui passano informazioni dei servizi segreti europei, e' un problema Di sicurezza nazionale". Lo dice Luigi Di Maio (M5S) ospite della Versiliana . "Riprendiamoci quello che e' nostro - aggiunge- possiamo acquistare al prezzo Di mercato le reti strategiche, senza litigare con Macron". "Macron fa l'interesse del suo paese. E fa cose che avevamo sostenuto anche noi, come la sospensione dei finanziamenti della Tav, gli hotspot in Libia. Sul tema dei cantieri io dico: riprendiamoci quello che è nostro, la Telecom. La riacquistiamo a prezzo di mercato e nazionalizziamo le reti strategiche".