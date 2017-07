Si offre di portare le borse della spesa a un'anziana. Poi la violenta

Resta in carcere il 29enne nigeriano accusato di aver violentato una 73enne di Gioia del Colle dopo averla accompagnata a casa con la scusa di aiutarla con le buste della spesa. Il fatto risale alla mattina dello scorso 26 luglio ma la vittima, per più di 24 ore in stato confusionale dopo gli abusi subiti, ha denunciato quanto accaduto soltanto il giorno dopo.

Le indagini dei Carabinieri hanno consentito in poche ore di identificare in Félix Ighalo il presunto responsabile della violenza sessuale, sottoponendolo quello stesso pomeriggio a fermo di indiziato di delitto su disposizione del pm di turno Savina Toscani. Venerdì l’uomo è stato poi sottoposto nel carcere di Bari ad udienza di convalida. Dopo l’interrogatorio il gip del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista non ha convalidato il fermo ma ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale aggravata.

Stando alla denuncia dell’anziana signora, tuttora ricoverata in ospedale a causa dell’aggressione subita, il 29enne - come aveva già fatto altre volte - si era offerto di aiutarla a portare a casa la spesa ma una volta sull'uscio, l’avrebbe spintonata all’interno per poi costringerla, con violenza e minacce, a subire atti sessuali.