Maltempo: India, 218 morti per inondazioni in Gujarat

(ANSA) - NEW DELHI, 1 AGO - Le intense piogge monsoniche che hanno flagellato nei giorni scorsi lo Stato occidentale indiano di Gujarat hanno causato almeno 218 morti. Lo ha reso noto il Centro statale per le operazioni di emergenza (Seoc). Un responsabile dell'organismo ha precisato che il bilancio delle vittime è cresciuto negli ultimi due giorni, a mano a mano che le acque si sono ritirate dalle zone alluvionate. "Il distretto più colpito - ha sottolineato - è stato quello di Banaskantha, con 61 morti". Le inondazioni causate dalle piogge, dallo straripamento dei fiumi e dalle acque fuoriuscite da due dighe (Dantiwada e Sipu) hanno danneggiato 450.000 persone, quasi 40.000 delle quali hanno dovuto cercare riparo in zone sicure. "La situazione - ha infine assicurato - sta lentamente tornando alla normalità".