Incidenti lavoro: operaio muore sotto camion in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 1 AGO - Un operaio di 46 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente sul lavoro ad Andriano, in Alto Adige. La disgrazia è avvenuta, verso le ore 21, in una cava di ghiaia. L'uomo era appena sceso da un camion, quando il mezzo pesante si è improvvisamente ribaltato, forse a causa del cedimento del terreno. L'operaio è finito sotto il camion, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la Croce bianca con un medico d'urgenza. (ANSA).