L'energy drink era tarocco, sequestrate 15mila lattine

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Oltre 15 mila lattine di un noto energy drink, con marchio contraffatto, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Torino. Erano stoccate all'interno di frigoriferi o in magazzini abusivi. Otto persone, italiani e stranieri, dovranno rispondere di vendita di prodotti contraffatti, ricettazione e frode. La vendita della falsa bevanda energetica, risultata non nociva, avrebbe fruttato oltre 100mila euro. Le lattine venivano importate da una società con deposito nel milanese, gestita da un italiano 40enne e un kosovaro di 50 anni, che vi apponevano poi le false etichette del noto energy drink. Nel magazzino Lombardo i finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato i prodotti destinati al capoluogo piemontese. A Torino il prodotto contraffatto era venduta in attività commerciali gestite da imprenditori originari del Bangladesh o per strada, da ambulanti non autorizzati, nelle zone della cosiddetta 'movida torinese' al prezzo di 5 euro, cinque volte il prezzo di mercato. (ANSA).