Turchia: al via processo contro 500 sospetti golpisti

(ANSA-AP) - ANKARA, 1 AGO - Al via oggi in Turchia il processo a 486 persone, compresi generali e piloti di F-16, accusati di aver guidato il tentato colpo di stato del luglio 2016. Anche Fethullah Gulen, l'imam rifugiato negli Usa e accusato di essere la mente del fallito golpe, risulta tra gli imputati e sarà processato in contumacia. L'ex comandante dell'aeronautica, Akin Ozturk, e altri imputati, che erano di stanza alla base aerea di Akinci, sono accusati di aver bombardato edifici governativi e il parlamento. Molti rischiano l'ergastolo per crimini contro lo Stato.