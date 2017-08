Uccide la fidanzata e si costituisce alla Polstrada con il cadavere in auto

Un uomo di 34 anni si è presentato stamani al Comando della Polizia stradale di Palmanova (Udine) con il cadavere di una ragazza di 21 anni, la sua fidanzata, nella propria auto. Il corpo della giovane era sul sedile del passeggero.

Francesco Mazzega, 34enne di Spilimbergo (Pordenone), avrebbe ammesso di aver strangolato la fidanzata, Nadia Orlando, 21enne di Dignano (Udine). Entrambi lavoravano all’azienda "Lima" di San Daniele del Friuli (Udine), specializzata in protesi ortopediche. I due - di cui non c'erano tracce da ieri sera - erano attesi al lavoro oggi alle 9 ma non si erano presentati. Poi l'uomo ha raggiunto la polizia a Palmanova. Sul posto anche il pm di turno, Letizia Puppa.

La squadra mobile ha sequestrato l'abitazione di Mazzega. I vicini di casa hanno affermato di non aver udito screzi nella serata di ieri, escludendo che il delitto possa essersi consumato nel condominio di quattro appartamenti dove l’uomo abitava.

UNA PARENTE DELLA VITTIMA: "NON CI SAREMMO MAI ASPETTATI UNA COSA DEL GENERE". «E' una tragedia immane: non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere». Sono le parole pronunciate da una parente di Nadia Orlando, all’uscita dall’abitazione dove la ragazza viveva con i genitori e un fratello.

Da quanto si è appreso, la famiglia aveva lanciato l’allarme all’alba di oggi, quando ha scoperto che la ragazza non aveva fatto rientro per la notte. Secondo le testimonianze riferite dai vicini della vittima, Nadia sarebbe uscita ieri sera con il fidanzato senza che vi fossero sospetti circa il tragico epilogo. Quando dalla sede di lavoro della coppia è stata confermata la contemporanea assenza dei due, il dubbio è diventato realtà senza che comunque si pensasse ancora a un delitto, ma piuttosto a un incidente.