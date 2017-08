Migranti: Msf, continueremo a lavorare nel Mediterraneo

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Non abbiamo accettato il codice perché non tutela il nostro lavoro e poi c'è già la legge internazionale che regolamenta il tutto. Noi continueremo comunque a lavorare nel Mediterraneo, ma al momento non ho capito cosa comporterà questa mancata firma". Lo ha detto Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza Frontiere, sulla mancata firma al codice di condotta sui salvataggi in mare. Msf - ha continuato Eminente - "non ha problemi a fornire i dati e collaborare con la Guardia Costiera, tanto che l'anno scorso siamo stati noi a proporre per primi un'intesa su questo fronte, ma non possiamo permettere che salgano sulle nostre navi delle persone armate. È una cosa che non permettiamo in nessuno dei Paesi nei quali operiamo".