Terremoto: a Castelluccio cominciata raccolta lenticchia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 1 AGO - A Castelluccio di Norcia è cominciata la raccolta della lenticchia. Prima i "ranchinatori" e poi le mietitrebbie sono entrate stamani in azione sul Pian Grande per raccogliere il prodotto simbolo di Castelluccio, borgo semidistrutto dal terremoto di un anno fa. A causa della siccità, quest'anno saranno raccolti non oltre 3.000 quintali di lenticchia, facendo così registrare una perdita di circa il 30 per cento rispetto alle normali annate. All'ombra del borgo montano si sono radunati una cinquantina di agricoltori: sono presenti anche i vertici della Coldiretti, a cominciare dal presidente nazionale, Roberto Moncalvo, e quello regionale Albano Agabiti. "È un giorno molto importante che segna un altro momento di ripartenza di questo territorio ferito dal sisma, e dà una nuova speranza per il futuro", ha detto Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori della zona. (ANSA).