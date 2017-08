Roma, si apre la porta del bus: neonato sbalzato fuori

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Un neonato di due mesi è mezzo è rimasto ferito, con prognosi di 30 giorni, dopo essere sbalzato in strada da un bus. E’ accaduto ieri a Villanova di Guidonia, vicino a Roma.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Tivoli, il bimbo era con la mamma, una 29enne romena, su un bus Cotral. Per motivi ancora da chiarire, mentre il mezzo effettuava una curva a gomito la carrozzina con all’interno il neonato è finita contro il portellone centrale che si è aperto e il piccolo è finito in strada.

Il neonato è stato soccorso e trasportato dal 118 in ospedale. Non è in pericolo di vita e ha avuto una prognosi di 30 giorni.

Sono in corso indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il bus è stato sottoposto a sequestro. Saranno effettuati accertamenti per stabilire la velocità del mezzo e come mai la porta si è aperta. Sono già stati ascoltati anche diversi passeggeri.