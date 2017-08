Kashmir: comandante islamico ucciso da forze sicurezza India

(ANSA) - NEW DELHI, 1 AGO - Un comandante del movimento islamico Lashkar-e-Toiba (LeT) è stato ucciso oggi insieme al suo braccio destro in uno scontro a fuoco nel distretto di Pulwama dello Stato indiano di Jammu & Kashmir. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Un portavoce dell'esercito indiano ha precisato che si tratta di Abu Dujana, cittadino pachistano ricercato per numerosi attacchi alle forze di sicurezza, localizzato la notte scorsa insieme al suo aiutante nell'area di Hakripora. Mentre era in corso l'operazione antiterrorismo, ha infine detto la fonte, un gruppo di un centinaio di persone residenti a Pulwama ha lanciato pietre contro le forze speciali indiane. (ANSA).