Isis: servizi russi non confermano morte al Baghdadi

(ANSA) - MOSCA, 1 AGO - Il capo del servizio di intelligence esterna della Russia (Svr), Serghiei Narishkin, non conferma la morte del leader dei terroristi dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi. "No, non ho informazioni aggiuntive rispetto a quelle già presenti sui media", ha detto all'agenzia Interfax. A giugno Mosca affermava di avere probabilmente ucciso il capo del sedicente Stato islamico il 28 maggio in un raid a sud di Raqqa, in Siria, ma aggiungeva di non potere fornire prove sicure. (ANSA)