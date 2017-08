Migranti: Di Maio, Pd porti in Aula nostra proposta su Ong

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Per giorni, settimane, sono stato insultato e accusato di aver sollevato la questione Ong. Uno stimato e stimabile procuratore della Repubblica è stato messo all'indice da opinionisti e pseudo-tali. Tutto questo come se difendere i propri confini debba essere motivo di vergogna. È buon senso, tutto qua". Lo scrive sul blog di Grillo Luigi Di Maio sottolineando che "non a caso dopo più di un mese il governo ha goffamente tentato di far proprie le nostre proposte, varando un codice che - a loro dire - limiterebbe l'operato delle Ong nel Mediterraneo". "Peccato solo che ieri - osserva - ben 2 Ong su 3 si siano rifiutate di firmare il protocollo, e questo francamente dispiace. Dispiace, ma restiamo in Paese sovrano e se qualcuno parla di codici, noi preferiamo parlare di leggi: c'è la proposta del MoVimento 5 Stelle che prevede a bordo delle Ong la presenza di unità con compiti di polizia giudiziaria. Il Pd ha i numeri per portarla in aula - sottolinea -, lo faccia e la voteremo".