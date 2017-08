(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Qualora le indiscrezioni relative alla volontà della Germania e della Francia di rivedere le regole di Schengen e ripristinare i controlli alle frontiere fossero confermate, sarebbe la fine dell'Europa". Lo ha detto Laura Ravetto, deputata di Forza Italia e presidente del Comitato Schengen. "Il governo italiano - prosegue - deve, da un lato impedire una simile ipotesi che ridurrebbe l'Italia a 'Paese imbuto' collettore di tutti i migranti e, per altro verso, deve iniziare a proteggere seriamente le coste italiane che sono frontiera esterna di Schengen al fine di non fornire più alibi agli altri Paesi europei intenzionati a chiudere le loro frontiere interne. Chiederò - annuncia Ravetto - la convocazione dell'ambasciatore tedesco e di quello francese presso il Comitato Schengen per comprendere quanto siano fondati i propositi di Merkel e Macron".