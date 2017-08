India: compagnia aerea, niente posto centrale per donne sole

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Niente più posti nel sedile centrale della fila negli aerei: lo stabilito una compagnia indiana per tutelare le donne che viaggiano da sole da possibili molestie. La compagnia Vistara - riferisce la Cnn - ha lanciato questo nuovo servizio, chiamato Woman Flyer, che consentirà alle donne di avere a bordo posti al finestrino o al corridoio, anche se non li avranno selezionati in anticipo. All'arrivo, inoltre, il personale sarà disponibile a recuperare il bagaglio dei passeggeri donne e per la prenotazione di un taxi. Secondo la Global Business Travel Association, l'India è pronta a diventare il sesto più grande mercato del mondo entro il 2019. Tuttavia, il Paese gode di una cattiva reputazione internazionale per quanto riguarda la sicurezza delle donne, vittime di molti reati violenti. Tanto che, per arginare il fenomeno, il governo ha introdotto carrozze e autobus riservati per donne e bambini.