(ANSA) - ROMA, 1 AGO - I finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno arrestato 9 persone, tra cui il responsabile pro tempore dell'ufficio appalti del Comune di Ladispoli, un imprenditore romano e due direttori tecnici di società, per turbata libertà degli incanti, rilevazione del segreto d'ufficio e falso ideologico. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Civitavecchia. Le indagini, iniziate nel 2016, sono partite da una denuncia in merito a presunte irregolarità nella procedura di aggiudicazione di cinque appalti indetti dal Comune di Ladispoli, vicino Roma, per la realizzazione del nuovo campo di calcio, in località Campi Vaccina, dal valore complessivo, a base d'asta, di oltre due milioni di euro.