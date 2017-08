(ANSA) - MOSCA, 1 AGO - Le autorità russe, come annunciato, hanno bloccato agli americani l'accesso a due immobili sequestrati nell'ambito della reazione di Mosca alle sanzioni Usa: si tratta di una serie di magazzini in via Dorozhnaya a Mosca e di un complesso di dacie a Serebrianij Bor ("Pineta argentata"), sempre nella capitale russa. La portavoce dell'ambasciata americana in Russia, Maria Olson, lamenta però che l'accesso alle strutture veniva negato già da due giorni, quindi prima della data di oggi, prevista dal comunicato ufficiale del ministero degli Esteri per iniziare la sospensione dell'uso degli immobili. Mosca costringe inoltre Washington a ridurre di oltre 700 unità il suo personale nelle sedi diplomatiche in Russia.