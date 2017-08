Erasmus: per chi lo fa +12% chance trovare lavoro

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - E' in continuo aumento la quota di laureati che sceglie di svolgere un periodo di studi oltreconfine con un programma Erasmus o con un altro programma dell'Ue: era il 6% nel 2006, è l'8% tra i laureati del 2016. E per loro aumentano del 12% le chance di trovare lavoro già ad un anno dal titolo. A rivelarlo è AlmaLaurea, in occasione dei 30 anni del programma di mobilità della Ue. Nel 2016 15 laureati magistrali su 100 hanno fatto un' esperienza di studio all'estero con un Erasmus o con un altro programma dell'Unione europea. E in questa categoria la diffusione delle esperienze di studio all'estero si avvicina all'obiettivo fissato per il 2020 in sede europea del 20%. Il Paese di destinazione più gettonato è la Spagna, scelta dal 30% , seguita da Francia, Germania e Regno Unito.La condizione socio-economica della famiglia di origine è ancora un fattore selettivo: il 14% dei laureati che accedono all'Erasmus sono figli di genitori a loro volta laureati e solo il 5% hanno padri e madri che non hanno la maturità.