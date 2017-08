(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Perché presentare a poche ore dalla sospensione dei lavori una deliberazione di urgenza? Perché ritardare il dibattito sul Ddl Concorrenza?". Lo chiede in Aula il capogruppo del Pd Luigi Zanda tra le proteste del M5s che ha chiesto l'urgenza per il provvedimento. "Con la richiesta di urgenza - aggiunge Zanda - i senatori del Movimento 5 stelle vogliono apparire all'opinione pubblica italiana come i campioni dell'antipolitica, dell'antipartitismo, come i rappresentanti dell'antisistema". Ancora proteste si levano dai banchi dei pentastellati che non accettano le parole del senatore dem. "Smettiamo di chiamare vitalizi ciò che il parlamento ha trasformato in pensioni" è ancora l'invito del capogruppo Pd.