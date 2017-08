(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 1 AGO - Cinque persone, di cui non sono state rese note le generalità, proprietari e gestori di una sala giochi di Reggio Calabria, sono state arrestate dalla Guardia di finanza con l'accusa di avere gestito un giro di prestiti a tassi usurari a persone affette da ludopatia che frequentavano giornalmente il loro locale. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e quattro ai domiciliari, emesse dal Gip su richieste dalla Procura della Repubblica. Agli arrestati, oltre all'usura ed all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria, viene contestato anche il reato di circonvenzione di incapaci. (ANSA).