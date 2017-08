Assessore Roma: Atac resta pubblica

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Il Cda ha compito di risanare azienda, di rilanciarla, di mantenerla pubblica, di tutelare le persone che lavorano tutti i giorni e che colgo l'occasione di ringraziare". Lo ha detto l'assessore ai trasporti Linda Meleo. "Obiettivo è fare il prima possibile per riportare l'Atac alla normalità. Chi si occupa di impresa sa che non si risana in quattro mesi, serve del tempo e interventi specifici. Se si riuscirà entro il nostro mandato? Io me lo auguro". "La situazione contabile di Atac negli anni è rimasta immutata - ha aggiunto - c'è un problema di flusso finanziario, è questo il vero problema, il Cda si occuperà anche di questo e poi proporrà al Comune delle soluzioni". Quanto all'ipotesi di possibili tagli all'organico la Meleo replica: "Io parlerei più di miglior uso del personale, questo poi ci consentirà di far la differenza, far più chilometri, da questi avere più entrate, tagliare gli sprechi. Poi, è chiaro, per chi non lavora per l'azienda, dalla base alla dirigenza, si apriranno altri fronti".