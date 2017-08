Religioni: Riforma protestante al centro del Sinodo Valdese

(ANSA) - PINEROLO (TORINO), 01 AGO - I 500 anni della Riforma Protestante saranno al centro dei temi del Sinodo Valdese, in programma a Torre Pellice, nelle valli Pinerolesi, dal 20 al 25 agosto. Saranno 180 i deputati, pastori e laici in numero uguale, che convergeranno da tutta Italia nella "capitale delle Valli valdesi" del Piemonte per affrontare le tematiche inerenti la chiesa. Tra gli argomenti al centro dei lavori, oltre al Cinquecentenario della Riforma, le migrazioni, l'accoglienza, l'integrazione,il dialogo ecumenico, le questioni eticamente sensibili come il fine vita. Il tradizionale appuntamento si aprirà alle 15,30 di domenica 20 agosto con il culto solenne nel tempio di via Beckwith. La predicazione è stata affidata al pastore Fulvio Ferrario, decano della Facoltà valdese di teologia di Roma. (ANSA).