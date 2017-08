Terremoto: Adler, impegno concreto Germania per Amatrice

(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 1 AGO - "Nelle ore successive al terremoto la Germania intera è rimasta profondamente sconvolta da quanto avvenuto, per questo la Cancelliera federale comunicò di voler dare un contributo concreto alla ricostruzione. Il contributo tedesco andrà a favore della costruzione del nuovo ospedale locale. Con un grande sostegno da parte del parlamento tedesco la Germania contribuirà stanziando 6 milioni di euro". E' quanto ha detto il Segretario di Stato del Ministero dell'Ambiente tedesco, Gunther Adler, nel corso della firma del protocollo d'intesa per il finanziamento e la costruzione dell'ospedale Grifoni di Amatrice distrutto dal terremoto del 24 agosto. "Il progetto - ha aggiunto Adler - è seguito a Berlino con grande attenzione dal governo e dal parlamento. Visitare questi luoghi ci ha dimostrato che la portata della distruzione è maggiore rispetto a quanto mostrano i media". "La nostra solidarietà e la nostra partecipazione al dolore di queste terre - sottolinea - proseguirà anche in futuro confermando l'importanza e il valore dell'amicizia italo-tedesca. Il nostro obiettivo è di concludere l'opera entro il 2020 e faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Il 13 settembre il sindaco Pirozzi sarà ospite della Cancelliera Merkel e aver accettato questo invito ci riempie di gioia". (ANSA).