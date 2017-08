Gli amori di Diana,'ne ebbe venti dopo separazione da Carlo'

(ANSA) - LONDRA, 1 AGO - Dopo la separazione dal principe Carlo, Diana ebbe "almeno venti amanti". Lo rivela in una intervista in uscita domani sul settimanale 'Chi' Dai Davis, l'ex ufficiale della London Metropolitan Police che per tre anni, dal 1995 al 1998, comandò le 450 persone incaricate di proteggere i Windsor. Fra i personaggi più noti ci fu il regista e attore americano Kevin Costner, che voleva farle interpretare il seguito di 'The Bodyguard', anche se Lady D non aveva nessuna intenzione di apparire in un film. "Le piaceva la compagnia maschile. E le piaceva la caccia: essere cacciata o dare la caccia agli uomini", ha affermato Davis. L'ex capo della sicurezza inoltre smentisce una volta per tutte il dubbio che Harry non sia figlio del principe Carlo e che Diana, morta il 31 agosto 1997, sia rimasta vittima di un attentato.