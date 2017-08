(ANSA) - BERLINO, 1 AGO - Ahmad A., l'autore dell'attentato di Amburgo, avrebbe dovuto essere rimandato in Norvegia già nel 2015, al momento del suo primo ingresso in Germania. Ne dà notizia il settimanale Der Spiegel. Il ventiseienne di origine palestinese, per gli accordi di Dublino, avrebbe dovuto essere rimandato nel paese di prima registrazione, la Norvegia appunto, che pur non essendo membro dell'Ue aveva sottoscritto tale accordo. Il BAMF, l'ufficio federale tedesco per la migrazione, avrebbe però fatto la domanda di espulsione per Ahmad A. con un giorno di ritardo, rendendo invalida la richiesta.