(ANSA) - VENEZIA, 1 AGO - Sembrano non finire mai le intemperanze dei visitatori di Venezia: in barba a divieti e ordinanze due turisti sono stati sorpresi stamane completamente nudi sdraiati sul pontile di un notissimo albergo a cinque stelle affacciato sul Canal Grande. A notare alle 5.30 i due uomini, che dormivano abbracciati uno sull'altro, è stato un autotrasportatore giunto con la propria barca per consegnare della merce all'hotel. "Erano due uomini sui 30 anni - racconta chi ha registrato il video - abbiamo chiesto loro di andarsene e con tutta calma si sono rivestiti e si sono allontanati".