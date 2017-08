Venezuela:governo, Ledezma e Lopez hanno violato domiciliari

(ANSA) - CARACAS, 1 AGO - Elias Jaua, presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea Costituente ed ex ministro di Nicolas Maduro, ha detto oggi che i due dirigenti oppositori arrestati la notte scorsa "hanno violato i termini dei loro arresti domiciliari". Interrogato sull'arresto di Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma - catturati da agenti del servizio di intelligence nelle loro rispettive residenze - Jaua ha detto che "quando la giustizia ha concesso l'arresto domiciliare a queste persone, sono state poste certe restrizioni". Tra queste la proibizione di "dichiarazioni politiche pubbliche", soprattutto nel caso di "appelli al disconoscimento delle istituzioni legittime e dei risultati delle elezioni" per la Costituente. Tanto Lopez come Ledezma hanno diffuso dei video con messaggi politici negli ultimi due giorni.