(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Sbarchi in fase di rallentamento: ad oggi si contano nel 2017 95.214 arrivi via mare, soltanto lo 0,78% in più rispetto allo scorso anno. Un aumento minimo, dunque, che nel corso dell'anno era stato invece sempre consistente, a due cifre. I dati del Viminale indicano che è luglio il mese in cui si registrata la frenata: a luglio 2016 si contarono 23.552 migranti sbarcati contro gli 11.193 dello stesso mese di quest'anno, meno della metà. Sono sempre i nigeriani in testa tra le nazionalità delle persone arrivate (16.249), seguiti da guineani (8.631) e bengalesi (8.543). I minori non accompagnati sono 12.583.