Atac: Indagine conoscitiva della Commissione della Camera

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Abbiamo deciso di svolgere rapidamente alla ripresa di settembre una indagine conoscitiva che in qualche settimana ci dia un quadro complessivo della situazione in cui versa l'Atac". Lo spiega Michele Meta, Presidente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati dopo la decisione maturata oggi in Ufficio di Presidenza. "Sentiremo i diversi soggetti, i vertici della azienda, la Regione e perché no anche il governo e le rappresentanze dei cittadini. Credo che sia utile che il Parlamento intervenga per capire: non è possibile che il dibattito si sviluppi solo sui media. Vogliamo fotografare la situazione per avere tutti gli elementi utili affinché il Parlamento dica la sua. Rapidamente".