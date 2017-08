Migranti: Alfano, Bruxelles e stati Ue facciano di più

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - "L'Europa ha stanziato oltre 46 milioni per il contrasto al traffico di esseri umani e il controllo delle frontiere libiche, a cui l'Italia contribuisce con 12 milioni. Chiediamo a Bruxelles e agli Stati membri di fare molto di più, perche' le risorse sono ancora troppo limitate rispetto alla sfida". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano alle commissioni Esteri-Difesa. Inoltre, per "allontanare i libici dalle sirene dei trafficanti, occorre una strategia di medio lungo periodo per sostenere l'economia", ha aggiunto Alfano, rilevando che ci sono già "segnali di ripresa, con la produzione petrolifera tornata a crescere fino al milione di barili al giorno". L'Italia, tra le altre cose, sta lavorando per il "ripristino dei collegamenti aerei", mentre il recente forum economico bilaterale che si e' tenuto ad Agrigento ha fatto emergere "l'interesse di grandi, medie e piccole imprese per lo sviluppo della Libia".