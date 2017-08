(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Se il governo Gentiloni non fa il gioco delle tre carte, ma tratta seriamente il tema, siamo disposti a dare un voto favorevole o di astensione. Un voto di incoraggiamento, perché riconosciamo che a monte c'è un grande cambio di passo da parte del governo che prima diceva: 'raccogliamo tutti i migranti in Mediterraneo e portiamoli qua e ora dice aiutiamo la Libia ad attuare il blocco navale'". Lo dice Giorgia Meloni, oggi alla Camera, illustrando quale sarà la linea di Fdi alla missione italiana in Libia.