Maltempo:nubifragio in Valle d'Aosta, evacuate 52 persone

(ANSA) - AOSTA, 1 AGO - Un violento nubifragio che si è abbattuto sulla Valle d'Aosta nella serata di oggi ha causato diversi disagi in varie zone della regione. In particolare a Valtournenche, sotto l'abitato di Breuil Cervinia, l'improvviso riempimento degli affluenti del torrente Marmore ha creato una sacca d'acqua che defluisce molto lentamente. In via precauzionale sono state evacuate 52 persone che risiedono a valle. "La situazione è ora sotto controllo - ha spiegato il sindaco Deborah Camaschella - non sono previste altre piogge quindi dovremmo essere fuori pericolo". Tanta paura ma nessun danno a persone anche a Pollein, paese della cintura di Aosta, dove una colata detritica staccatasi dalla zona di Morion, sopra Pollein, è scesa riversandosi nel torrente Comboè che attraversa l'abitato. "Fortunatamente la colata è stata fermata dalla briglie contenitive (costruite dopo l'alluvione del 2000 ndr) - ha riferito il sindaco di Pollein, Angelo Filippini - domani provvederemo alla pulizia, la situazione è monitorata". Le precipitazioni sono ora cessate e "la situazione tende progressivamente alla normalità", riferisce la Centrale unica di soccorso. I vigili del fuoco sono ancora impegnati in interventi per allagamenti di scantinati e piani interrati e per la caduta di piante in vari comuni.(ANSA).